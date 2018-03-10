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Microsoft планирует внедрить поддержку модификаций на Xbox One

Сегодня, 05:30

Через сервис Xbox Livе, Microsoft хочет внедрить официальное использование модификаций на Xbox One. Эта информация была озвучена через объявление о поиске опытного старшего программиста для компании.

 На данный момент Xbox ищет нового члена Microsoft для работы с поддержкой модов в системе Xbox Live. Платформа является основной в мире игр Microsoft, а также платформой для многих консолей и компьютерных игровых приложений.

По неподтвержденной информации, моды на Xbox One будут внедрены не так скоро, как планируется. Но компания упорно движется в направлении развития различных игровых консолей.

По информации, указанной в открытой вакансии, Xbox Live выступает спонсором игровых приложений как для ПК, так и для приложений смартфонов.


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