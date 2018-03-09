Fortnite Battle Royale адаптируют для мобильных устройств

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Мобильная версия шутера Fortnite Battle Royale выйдет уже в ближайшее время на iOS и Android и будет иметь общий онлайн с PS4 и PC. Соответствующую информацию прессе сообщили представители студии Epic Games.

Отмечается, что с понедельника разработчики начнут принимать заявки от владельцев девайсов под управлением iOS на тестирование приложения. Подобное предложение для владельцев android-устройств появится лишь в течение нескольких месяцев. По словам разработчиков, геймплей мобильной версии практически не будет отличаться от проектов для PC и PS4. Игрок на разных платформах также смогут объединяться. В числе требований для работы Fortnite Battle Royale – наличие ОС не ниже версии iOS11. Для устройств на Android условия пока не разглашаются.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер игры Harry Potter: Hogwarts Mystery. Приложение должно выйти на платформах Android и iOS. Сюжет её связан со вселенной Гарри Поттера.