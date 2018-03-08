В 343 Industries объявили о выходе Halo: The Master Chief Collection на РС

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Брайан Джаррард, занимающий должность комьюнити-менеджера в американской компании 343 Industries, посеял надежду среди геймеров на выход игры Halo: The Master Chief Collection на РС в неопределенном будущем.

Сейчас все усилия разработчиков 343 Industries брошены на совершенствование Halo: The Master Chief Collection для консоли Xbox One. Возможно, в неопределенном будущем коллекция выйдет и на РС, обнадежил геймеров Брайан Джаррард.

Halo: The Master Chief Collection – это сборник популярных виртуальных развлечений серии Halo, вышедший на приставки в 2014 году. Ранее релиз коллекции на РС представители 343 Industries постоянно называли чем-то невозможным.