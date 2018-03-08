Игра Ash of Gods выйдет на консолях до конца года

Сегодня, 15:50

Игровая студия AurumDust и корпорация «Бука» заявили, что уже к концу текущего года долгожданная игра Ash of Gods выйдет на консоли. Стоит отметить, что на ПК игра появится уже в марте.

Разработчики пока умалчивают точную дату релиза игры на консоли, однако с уверенностью сообщают, что успеют выпустить ее до конца года. А вот пользователи персональных компьютеров смогут вдоволь насладится новой игрой уже в конце марта. Официальный релиз игры назначен на 23 марта.

Однако, в данный момент неизвестно, когда можно будет сделать предзаказ игры и какова будет стоимость данного «развлечения». Первыми игру опробуют пользователи ПК, а уже потом игровой мир покорится любителям Playstation, Nintendo и X-Box.