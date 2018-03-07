Sony продолжит тройную распродажу продукции до 22 марта

Вчера, 22:14

Известный брэнд Sony устроила грандиозную тройную распродажу, которая продлится до 22 марта включительно. Так что у всех желающих приобрести уникальные товары есть время, но нужно поспешить, так как объем ограничен.

По словам представителей компании, на масштабной распродаже весь ассортимент товара разделен на три категории. Это удобно как для сотрудников предприятия, так и для самого покупателя, который уже конкретно знает, где и что ему искать. Набор продукции с колоссальной скидкой очень большой.

Маркетологи решили организовать такой бонус для граждан, чтобы это повлияло на приток новых клиентов. Ведь на рынке в последнее время собралось довольно много конкурентов и нужно не останавливаться на достигнутом, так как рейтинг может снизиться. Вся продукция, на которую предоставлены компанией Sony шикарные скидки, имеет три группы: эксклюзив, бюджетный и обновление дополнений для игр. Стоимость товара самая разная и зависит от его спроса.