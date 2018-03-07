Ведущий дизайнер Hearthstone анонсировал список обновлений

Вчера, 21:40

Ведущим дизайнером систем в Hearthstone Крисом Зирхутом был анонсирован список обновлений и новшеств, которые которые будут введены в обновление 10.4 для режима «Арена».

Одним из таких новшеств является то, что теперь при составлении колод, пользователям будет предложено по три карты, имеющие примерно одинаковую эффективность, однако, разные качества. При этом в 1-й, 10-й, 20-й и 30-й тройке карт, как и было прежде, будет встречаться редкое или более высокого качества существо, заклинание или оружие.

Также разработчиками временно будет отключена функция, которая увеличивает вероятность получения карт из последнего дополнения. В противовес этому, в течение ограниченного промежутка времени на арене появятся новые классовые карты. Они были выбраны и определены посетителями фестиваля BlizzCon 2017.

К сожалению, когда выйдет ожидаемое обновление 10.4, неизвестно. Однако в марте 2018 года компания Blizzard планирует анонсировать новое дополнение Hearthstone.