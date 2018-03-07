Fortnite анонсирует бои между 5 командами

Вчера, 21:23

Продукт Epic Games вскоре обрадует почитателей игры Fortnite. Анонсируется выпуск новой опции. Игроки смогут сражаться между 5 командами. Новый игровой режим предусматривает численность каждой команды до 20 героев.

Игра Fortnite продолжает наращивать число своих поклонников. Любители королевской битвы смогут не только наслаждаться самостоятельными прохождениями заданий для прогресса игры. Появится возможность взаимодействовать с 5 командами, с которыми будут проводиться боевые стычки. Примечательно, что каждая команда будет вмещать до 20 персонажей игры.

Таким образом, пользователю будет предоставлена возможность игры с сотней героев одновременно. Разработчики из Epic Games анонсируют выход обновления в скором времени. Активные пользователи Сети уже ожидают новой функции и проектируют варианты игры с коллегами и друзьями.