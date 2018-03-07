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Последняя прошивка Sony PlayStation 4 позволит играть в платные игры

Вчера, 20:49

Sony PlayStation 4 имеет мировую славу лидера среда игровых консолей. Разработчики сообщили о последней прошивке консоли. Новый функционал модели позволит запускать платные игры.

Игровая консоль Sony PlayStation 4 по праву считается мировым лидером и является востребованной на рынке. Проблемой для пользователей консоли стала необходимость получения нового контента для развлечений. Согласно последним данным, на рынке есть необходимость в новых разработках игр с уникальными сюжетами, графикой и опциями.

Киберхакер AlexZzZ обнаружил уязвимость в прошивке 5.05 приставки Sony PlayStation 4. По его данным, появилась возможность импорта игр из Сети в игровую консоль. Разработчики продолжают работать над Sony PlayStation 4, чтобы минимизировать влияние хакеров на процесс использования консоли.


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