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Клон PUGB взорвал игровой рынок Японии

Сегодня, 02:15

Игра для смартфонов Knives Out, прозванная геймерами клоном PUGB, внезапно завоевала японский рынок виртуальных развлечений, принеся ее разработчикам из NetEase более 10 миллионов долларов чистого дохода.

Успех Knives Out вызвал недоумение у экспертов игрового мобильного рынка. На релизе клон PUGB был полностью лишен встроенной рекламы и внутриигровых покупок, однако это не помешало китайскому виртуальному развлечению начать стремительно завоевывать японский рынок мобильных игр. Knives Out вышла на операционных системах iOS и Android, набрав за месяц более 100 миллионов скачиваний. Первый месяц продаж (январь) принес программистам из NetEase более 2 миллионов долларов чистого дохода, однако еще более прибыльным стал февраль, собравший сенсационные 8 млн долл.

Именно японский рынок мобильных игр принес небывалый успех, казалось бы, ничем не примечательному виртуальному развлечению. Более 85% скачиваний сделали именно жители Страны восходящего солнца.


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