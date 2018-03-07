VistaNews.ru


Разработчики «Ведьмака» намекнули на возвращение Геральта

Сегодня, 05:45

Разработчики игровой франшизы «Ведьмак» намекнули на возможное скорое возвращение главного героя. Как сообщил один из представителей компании CD Projekt Red, появление Геральда возможно за пределами игровой франшизы «Ведьмак».

Напомним, что корпорация CD Projekt Red заявила, что в ближайшее время поклонникам легендарной игры не стоит ждать ее продолжения. Однако, это не единственная игра, представляющая данную игровую вселенную. Стоит отметить, что игра «Гвинт» также входит во вселенную «Ведьмака», и возможно, совсем скоро легендарный Белый Волк появится в ней в качестве гостевого персонажа.

Несмотря на подобные намеки со стороны разработчиков, о какой-либо конкретике говорить пока рано. Поэтому поклонников игрового мира «Ведьмак» придется ждать либо официальных анонсов появления своего любимого персонажа, либо очередных намеков от разработчиков.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.