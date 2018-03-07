Разработчики «Ведьмака» намекнули на возвращение Геральта

Сегодня, 05:45

Разработчики игровой франшизы «Ведьмак» намекнули на возможное скорое возвращение главного героя. Как сообщил один из представителей компании CD Projekt Red, появление Геральда возможно за пределами игровой франшизы «Ведьмак».

Напомним, что корпорация CD Projekt Red заявила, что в ближайшее время поклонникам легендарной игры не стоит ждать ее продолжения. Однако, это не единственная игра, представляющая данную игровую вселенную. Стоит отметить, что игра «Гвинт» также входит во вселенную «Ведьмака», и возможно, совсем скоро легендарный Белый Волк появится в ней в качестве гостевого персонажа.

Несмотря на подобные намеки со стороны разработчиков, о какой-либо конкретике говорить пока рано. Поэтому поклонников игрового мира «Ведьмак» придется ждать либо официальных анонсов появления своего любимого персонажа, либо очередных намеков от разработчиков.