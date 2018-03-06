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Sony пожизненно лишает владельцев PS3 и PS4 всех купленных игр и достижений

Сегодня, 16:38

Модераторы из Sony Interactive Entertainment Europe оказались не только бдительными, но еще высокоморальными. После десятка лет игр на консолях PS3 и PS4, российский пользователь с ником "blya" был лишен доступа к ранее купленным играм и пожизненно заблокирован.

О своем горе рассказал сам геймер, фанатично преданный процессу игры на консолях PS3 и PS4. Все его игры и невероятные достижения, накопленные за десятилетия, пошли прахом. Позавчера "blya" получил письмо от Sony Interactive Entertainment Europe о том, что он злостно нарушил Правила Внутреннего распорядка, использовав запрещенный сетевой идентификатор.

Что характерно, решение модераторов Sony окончательно и обжалованию не принадлежит. Пользователь намерен получить консультацию юристов, не нарушает ли японская компания его права, как обладателя частной собственности. Однако, зная буквоедство японцев, надежд на реабилитацию и возвращение в собственность более ста купленных игр, крайне мало.


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