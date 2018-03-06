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Разработчики намекнули на скорый выход Call of Duty: Black Ops 4

Сегодня, 13:25

Разработчики культовой игры Call of Duty: Black Ops 3 уже третий год работают над проектом. Они постоянно выпускают новые обновления и производят поддержку проекта. Однако сегодня, 6 марта, в базе данных магазина GameStop было найдено ряд упоминаний о товарах уже новой Call of Duty: Black Ops 4. О новой части игры сообщили и инсайдеры.

Treyarch уже третий год подряд совершает поддержку и обновляет игру Call of Duty: Black Ops 3. К примеру, недавно вышел патч 1,27, в нём обновили карту Redwood и добавили новый режим «Заражённый».

Но от инсайдеров стала появляться информация о том, что в 2018 году игроки вновь окунутся в процесс современной войны. Речь идёт об игре Call of Duty: Black Ops 4. Кроме этого, в базе данных магазина GameStop специалисты обнаружили ряд упоминаний о новом проекте компании. Среди них и информация о футболках, бейджах. Также считается, что Call of Duty: Black Ops 4 выйдет для консолей PS 4 и Xbox One, для персональных компьютеров, а также для Nintendo Switch.


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