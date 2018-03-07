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Игра Minecraft научила программировать 85 млн детей

Сегодня, 00:30

Аналитики американской корпорации Google и сервиса Code.org назвали компьютерную игру Minecraft широко распространенным «учебником» по программированию для детей.

Согласно проведенному экспертами из США анализу, приложением Minecraft Hour of Code по всему миру воспользовались более 85 миллионов юных геймеров. Как итог, дети освоили азы программирования и компьютерной грамотности. Minecraft, в отличие от миллионов остальных компьютерных игр, делает существенный вклад в развитие образовательной системы, считают специалисты из корпорации Google и сервиса Code.org.

Minecraft Hour of Code – специально приложение, обучающее детей на примере игры Minecraft, программированию. Многие аналитики называют уникальную программу хорошей основой для построения успешной карьеры кодера.


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