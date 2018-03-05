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Герои God of War смогут перемещаться между девятью измерениями

Вчера, 18:42

Герои нашумевшей God of War смогут перемещаться между девятью разными измерениями. «Мидгард» является земной локацией, а остальные миры будут значительно отличаться от нее.

Разработчики God of War раскрыли геймерам новые подробности о продолжении популярной серии. В новой части игры мир разделят на девять измерений, которые категорично отличаются друг от друга. «Мидгард» выступает в качестве земной локации, которая населена обычными людьми. Остальные миры сильно будут отличаться друг от друга и Кратос с сыном должны научиться перемещаться в них.

По словам разработчиков, для вдохновения в ходе создания «Мидгарда» сотрудники компании поехали изучать Исландию и Шотландию, а именно ее природу и неповторимую атмосферу. Эта информация была перенесена в игру. Официальный релиз God of War на PS4 проведут 20 апреля, ожидается серьезный ажиотаж.


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