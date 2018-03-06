Самой продаваемой игрой в истории Capcom стала Monster Hunter: World

Сегодня, 00:45

Игра Monster Hunter: World стала самым успешным и продаваемым проектом в истории Capcom. Такую информацию распространило руководство компании.

Руководство компании Capcom сообщило, что в прошлом году игра Monster Hunter: World стала самой успешной и продаваемой. Согласно статистике, по итогам на 5 марта текущего года уже продано 7,5 миллионов копий игры и она смогла опередить даже Resident Evil 5, с момента выхода которой в 2009 году было продано 7,3 миллиона копий.

Как известно, данная игра в первую очередь была рассчитана на японский рынок, где большее предпочтение отдается портативным системам в сравнении со стационарными. Не смотря на этот факт Monster Hunter: World смогла привлечь каждого пятого японца, который является обладателем PS4, что является наилучшим показателем в истории франшизы.

Менее успешными проектами Capcom оказались - Resident Evil 7, Marvel vs Capcom: Infinite и Dead Rising 4, поэтому успех Monster Hunter: World был очень необходим для компании.

Напомним, что игра впервые вышла в 2004 году и стала популярной. Эксперты подсчитали, что с момента выхода продано 48 миллионов ее копий.