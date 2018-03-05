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Самая скандальная игра 2018 года уже разошлась миллионным тиражом

Сегодня, 11:39

Kingdom Corne: Deliverance стала самой скандальной игрой из тех, что уже выпущены в 2018 году. В то же время, её тираж за неделю после появления в продажах уже превысил миллион копий.

 Игра создана в чешской компании Warhorse. Разработчики сообщили, что даже не предполагали подобного ажиотажа геймеров вокруг их новинки.

В настоящий момент, если учитывать цифровые копии и реализацию дисков для всех платформ, количество экземпляров игры, которые смогут быть потенциально реализованными, оценивается в три миллиона.

Ряд скептиков критиковали игру. По их мнению, Kingdom Corne: Deliverance не способна завоевать популярность в мире, поскольку среди её персонажей отсутствуют темнокожие представители. Поэтому её изначально назвали скандальной.


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