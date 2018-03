«Звёздный юбилей»: Blizzard подарит игрокам бонусный контент к 20-летию StarCraft

Вчера, 21:15

По случаю исполнения в марте 20 лёт культовой стратегии StarCraft компания Blizzard решила посвятить этот месяц дарению тематического контента геймерам. Презенты получат не только фанаты данного проекта, но и прочих игр издателя.

Так, известно, что в марте игроки смогут расчитывать на получение особого облика интерфейса каждой из рас, а также эксклюзивный портрет в StarCraft II и памятный интерфейс в StarCraft: Remastered. Отдельные подарки ждут геймеров в Overwatch, Diablo III, World of Warcraft, Heroes of the Storm и Hearthstone. Ознакомиться с полным перечнем бонусного контента можно на сайте компании. Ну а завершит праздничный месяц прямая трансляция с участием известных игроков и разработчиков, которая пройдёт 30 марта.

