Геймеры предлагают изменения к самой популярной игре прошлого года

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Геймеры выступили с предложениями о внесении изменений в шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds. Он считается по итогам прошлого года самой популярной игрой.

Многие из тех, кто ею с удовольствием продолжает пользоваться в настоящее время, предлагают для разработчиков из Bluehole ряд своих инициатив.

Геймеры полагают, что это повысит рейтинги «стрелялки». В частности, они предлагают сделать отказ от красных зон. По их мнению, звук, исходящий оттуда, является чрезмерно громким.

Игроки считают, то, что в игре появляются красные зоны, является не объяснимым фактором. Они в результате этого вынуждены укрываться от их воздействия в зданиях, чтобы не «умереть».

В то же время есть и такие, которые не против того, чтобы красные зоны продолжили своё существование и предлагают лишь внести в них изменения.