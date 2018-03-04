В FIFA-18 для PS4 и Xbox вышло долгожданное обновление

Сегодня, 11:30

После чемпионата Испании по футболу разработчики обновили рейтинги игроков в FIFA-18 для PS4 и XBOX. Лидером в списке стал бывший футболист Ливерпуля Коутиньо с незначительным изменением от EA Sports.

Коутиньо является ведущим футболистом в испанской лиге с отставанием всего на пару сотых долей рейтинга. Пакет обновления вышел 3 марта и доступен всем игрокам на PS4 и XBOX. Рейтинги автоматически обновляются после чемпионатов в странах, команды которых есть в FIFA-18.

По состоянию на 4 марта лидером турнирной таблицы является команда из Барселоны, набравшая 66 баллов. В FIFA-18 следом за Коутиньо идут Серхио Бускетс (87), Жорди Альба (87), Штеген (87). Четвёрка лидеров имеют разницу до 0,2 баллов, поэтому разработчики всем указали 87 очков.