Blizzard намекнула видео с ночником о выходе Diablo 3 на Nintendo Switch

Вчера, 17:01

Американская компания-разработчик компьютерных игр Blizzard непрозрачно намекнула своим поклонникам о намерении выпустить Diablo 3 на самой популярной консоли 2017 года, опубликовав в официальном Twitter-аккаунте видео с тематическим ночником.

28 февраля компания Blizzard опубликовала в своем Twitter-аккаунте видеопожелание спокойной ночи. В намекающем ролике показан тематический ночник, который включает и выключает главный герой экшн-игры – Diablo. Поклонники американской студии-разработчика виртуальных развлечений моментально поняли послание разработчиков RPG Diablo 3 – любимая игра появится на консоли Nintendo Switch. Знающие английский язык геймеры подсказали пребывающим в замешательстве поклонникам Diablo 3, что слово «switch» переводится как «переключатель лампы».

Представители Blizzard пока что никак не прокомментировали догадки поклонников экшн-игры, однако уже никто не сомневается в ее выходе на самой популярной консоли 2017 года.