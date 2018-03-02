Источник: Новая Battlefield получит название Battlefield 5

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Авторы продолжения культовой игры Battlefield решили назвать своё очередное творение весьма прагматично, не прибегая к более загадочным наименованиям. Источники внутри EA Games сообщают, что новый проект будет звучать, как Battlefield 5.

Между тем, также отмечается, что разработчики до выхода шутера в свет используют рабочее название Battlefield 2, где 2 означает Вторая мировая война. Именно вокруг самого кровопролитного и масштабного конфликта авторы игры снова хотят построить сюжет нового проекта. К слову, ранее в прессе появлялись сообщения о том, что шутер получит название Battlefield: Bad Company 3. Как добавил источник, анонс Battlefield 5 запланирован на март, а процесс создания первого официального трейлера находится на финальной стадии.

Ранее стала известна дата премьеры нового шутера. По данным источников, дебют продолжения культовой игры состоится в октябре 2018 года.