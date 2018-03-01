Вышел трейлер игры Harry Potter: Hogwarts Mystery

Вчера, 19:20

В сетях появился первый геймплейный трейлер Harry Potter: Hogwarts Mystery, это мобильная RPG игра по мотивам вселенной Гарри Поттера. Игра выйдет на мобильные платформы iOS и Android.

Скачав эту игру, люди могут почувствовать себя студентами Хогвартса и изучать разнообразные магические дисциплины, такие как зельеварение, защита от темных сил и подобное, что культивировалось в популярной киноленте. Графика, показанная в трейлере, не впечатляет, но игровой процесс обещает быть занимательным.

Действия в игре происходят по мотивам первой части известного фильма Гарри Поттер («Философский камень»), самого главного героя тут нет, но присутствуют Дамблдор, профессор Снегг и другие.

Harry Potter: Hogwarts Mystery должна выйти в 2018 году. Разработкой игры занимается студия Jam City.