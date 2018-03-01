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Funcom анонсировала выход пошаговой тактической стратегии Mutant Year Zero: Road to Eden

Сегодня, 10:43

Норвежский разработчик компьютерных игр Funcom анонсировал выход выполненного в стеле XCOM шутера Mutant Year Zero: Road to Eden. Геймерам предстоит стать на сторону гуманоидных кабана Бормина и утки Дакс, сразившись с мутировавшими жертвами ядерной войны.

На протяжении всего сюжета Mutant Year Zero: Road to Eden кабана Бормина и утку Дакс сопровождает отважная девушка Селма. Главным героям удалось пережить ядерный взрыв, однако их мир больше не является безопасным местом. Все люди превратились в мутировавших созданий, намеревающихся расправиться с бесстрашной командой.

Бормин, Дакс и Селма узнали о существовании некой планеты Эдем, способной дать ответы на все жизненно важные вопросы. Разработчики Funcom не сообщили геймерам никаких сведений о загадочном космическом объекте, поэтому команде героев предстоит собственнолично открыть для игроков темные уголки Mutant Year Zero: Road to Eden. В новый тактический шутер смогут поиграть обладатели РС и всех популярных консолей. Официальный релиз виртуального развлечения запланирован на текущий год.


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