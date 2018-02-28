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H1Z1 вышла из «раннего доступа» и дождалась официального релиза

Вчера, 19:14

Наконец-то H1Z1 вышла из «раннего доступа». Игра являющаяся сначала одним из режимов многопользовательской «выживалки» переросла в самостоятельную игру и спустя три года добилась официального релиза.

Неожиданным нововведением в игре является появление нового режима Auto Royale. Теперь игроки могут насладиться, так называемым, режимом «королевской игры». В онлайн режиме один персонаж находится за рулям автотранспортного средства, еще трое находятся внутри салона автомобиля и имеют возможность отстреливаться от противников. Задача — остаться в живых на сужающейся трассе. Так же существует возможность использовать против конкурентов подобранные бонусы, среди которых: взрывоопасные лужи из бензина, ослепляющие дымовые завесы и двойной прыжок.

Не остались без внимания разработчиков стандартные режимы. Теперь существует возможность выбирать определенный участок карты, на котором игроки хотят приземлиться. Плюс ко всему каждые несколько секунд специальный прибор — тепловизор уведомляет вас о том, как разошлись и приземлились другие игроки.

Не глядя на все нововведения, цена на игру осталась неизменной.

Как известно, за последние месяцы H1Z1 утратила более 90% своих игроков. Возможно, новый режим и официальный релиз и обновления вернут их обратно, или хотя бы некоторых.


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