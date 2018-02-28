Xbox One X даст новую жизнь второму «Ведьмаку»

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Разработчики из Microsoft перехватили инициативу у своих извечных конкурентов Sony сразу по нескольким игровым позициям. Например, платформа Xbox One X даст новую жизнь второй части «Ведьмака» от польской студии CD Projekt RED.

Эксперты мгновенно оценили инициативу Microsoft по возвращению в игровое поле нового поколения компьютеров старых игр, которые являлись символами прошлых поколений. Таким образом, американцам удалось создать уникальную концепцию связи времен. Аналитики считают, что геймеры старшего возраста с удовольствием вспомнят былые сюжеты, а молодые игроки откроют для себя настоящие шедевры. Кроме второй части «Ведьмака», на Xbox One X появится классический вариант детища Питера Молинье Fable Anniversary. Также молодые геймеры смогут открыть для себя первую главу Forza Horizon и концептуально модифицированную Crackdown, в преддверии долгожданной третьей главы. Xbox One X предоставит возможность пользователям изменять графические настройки.