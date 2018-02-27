Водонаева анонсировала в Сети секс-игру

Вчера, 19:41

Звезда шоу-бизнеса Алена Водонаева потрясла обозревателей сети созданной секс-игрой. Примечательной особенностей столь эксцентричного гейма есть то, что она выступила в главной роли.

В Instagram появилась уникальная видеоигра для взрослых с названием InstaBlogger. Это приложение будет доступно пользователям iOS и Android. Сама ведущая Алена Водонаева выступает в качестве главной героини. Геймеры смогут раздеть персонаж, накормить ее бананами и еще их ожидает масса сюрпризов. Лишь только нужно, чтобы пользователь достиг 18-летнего возраста.

Игра официально запрещена в ОАЭ и на территории Бразилии. Официальная дата презентации игры для взрослых с Аленой Водонаевой состоится 8 марта. До этого времени на нее реально оформить предварительный заказ. В своем микроблоге сама создатель дает детальные рекомендации по поводу последовательного процесса скачивания и оплаты.