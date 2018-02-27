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Моддеры возобновляют Fallot 3 на движке Fallout 4

Вчера, 18:28

Моддеры решили возобновить Fallout 3 на движке Fallout 4. Неугомонные энтузиасты никак не могут оставить в покое игры Bethesda.

Некоторые взялись за перенос The Elder Scrolls 4 на движок Skyrim. Совсем недавно парни смогли продемонстрировать предпоказ альфа-геймплея своей переделки, которая, впрочем выглядит очень даже убедительно. В игре Fallout 4 делаюn перенос и Fallout: New Vegas. Он будет воссоздан при помощи команды, в которой работают более сотни моддеров. На данный момент дата выпуска неизвестна. Тем не менее в анонсе можно увидеть, как изменились тоннели метрополитена, сражение с мeтантом-бегемотом в районах Вашингтона и встречу главного персонажа со знаменитым радиоведущим Тридогнайтом.

О работе над воссоздании стало известно в конце 2017 года. Тогда создатели проекта запустили в ход личный сайт.


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