Electronic Arts разрабатывает новую часть Plants vs. Zombies

Сегодня, 12:11

Electronic Arts окунулась в работу над новой частью Plants vs. Zombies‍. Шанхайский офис, принадлежащий студии PopCap, обнародовал информацию о вакансии главного менеждера по организации над разработкой мобильной игры.

Известно, что новая версия игры не была в анонсах. Вышеупомянутая студия стала известной из-за выхода на персональные компьютеры первой части Plants vs. Zombies‍ в стилистике Tower Defense ещё 9 лет назад. Спустя два года после этого компания выкупила студию и превратила игру в онлайн-шутер. В позапрошлом году зомби и растения снова появились, хоть и в рамках коллекционной карточной игры Plants vs. Zombies Heroes. Какой выйдет последующая часть игры, остаётся только гадать.

В 2013 году EA заявила, что за полмесяца после выпуска на платформу iOS игру Plants vs. Zombies 2 пользователи скачали 25 млн раз.