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В Steam появилась игра о Путине, где он воюет с утками и геями

Сегодня, 00:30

В самом крупном игровом сервисе Steam появилась игра-шутер, главным персонажем которой стал президент РФ Путин. По сюжету, он летает на самолёте и воют с жёлтыми надувными утками, голыми геями с радужным флагом и с его оппозиционерами, которые подрывают его власть – это и политик Алексей Навальный, президент США Дональд Трамп, Ким Чин Ын и так далее.

В описании к данной игре написано, что игрокам предлагается стать на время бывшим агентом КГБ, который в последствии стал президентом на очень долгий срок. Разработчики с юмором желают геймерам быть смелыми, решительными, мудрыми и взять на себя роль главнокомандующего боя в воздухе против многочисленных «врагов» РФ.

                                     

Для прохождения миссий игры необходимо управлять различными самолётами, реагировать на удары противника и стрелять в ответ. Врагами Путина в игре стали желтые утки, голые геи с флагами ЛГБТ, а также гигантские головы сильнейших мировых лидеров, не согласных с Путиным, и политических оппозиционеров из РФ. В частности, это голова Трампа, Навального, Ким Чин Ына и других.

Один из игроков в комментариях к игре в Steam написал, что шутер неплохой, но интересен он именно тонкими отсылками и «приколами» на политические темы.

Купить новинку можно всего за 42 рубля.


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