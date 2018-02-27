Энтузиасты запустили DOOM и DOOM 3 на Nintendo Switch

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Энтузиасты, являющиеся поклонниками DOOM, запустили классическую версию игры, а также DOOM 3 на Nintendo Switch.

Благодаря официальному выходу нового DOOM на Nintendo Switch хакеры обратили внимание на гибридную консоль. Спустя некоторое время на Nintendo была запущена и третья часть игры. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Twitter с аккаунта проекта iodoom3, который работает с исходным кодом Doom 3, опубликованным в 2011 году и позволяющим переносить шутер на различные платформы.

В декабре 2017 уже известен случай, когда классическую DOOM перенесли на гибридную консоль, однако в игре было изобилие багов и ошибок, которых не было в компьютерной версии.

Поклонники надеются, что в скором времени на Switch можно будет поиграть во все части популярной игры.