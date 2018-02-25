Разработчики Overwatch намекнули на появление нового героя

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Разработчики популярной игры Overwatch намереваются ввести нового героя. Намек на это был виден в сообщении на официальной страничке игры в Twitter.

В социальной сети Twitter на официальной страничке игры было опубликовано фото рапорта о выполнении операции под названием "Белый купол". В рапорте сообщается, что при операции были тяжело ранены главный инженер и лейтенант.

Однако значения этого рапорта разработчики не объяснили. Среди геймеров появились слухи, что в игре Overwatch появится новый герой по имени Эмре Сарыоглу, являющимся рядовым.

Всеми подробностями игры ее разработчики поделятся на выставке BlizzCon 2018.