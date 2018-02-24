В Little Nightmares добавилось последнее дополнение The Residence

Вчера, 23:40

В игре Little Nightmares добавилось третье дополнение The Residence, которое станет последним.

Дополнение будет доступно на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В третьей части игрокам придется сыграть за пленника, который попал в покои Госпожи. Ему придется пройти стражей, узнать жуткие тайны и решить головоломки.

Напомним, что предыдущие дополнения назывались The Depths и The Hideaway. В первом игроку требовалось сбежать от Бабушки, от которой еще никто не смог спастись. Во втором необходимо спасти номов и узнать тайны, которые они хранят.