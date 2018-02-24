Electronic Arts представит Anthem на EA Play 2018

Сегодня, 07:30

Авторы студии BioWare приготовили своим фанатам замечательный сюрприз под названием Anthem, который Electronic Arts представит на своем традиционном форуме EA Play 2018. Этот фантастический боевик, по мнению экспертом, может стать настоящим открытием.

Руководство студии BioWare тяжело пережило фиаско многообещающего проекта Mass Effect: Andromeda. Компания была вынуждена даже пойти на некоторые кадровые перестановки и сокращения. Новая игра призвана не только возродить студию, но и стать началом новой эры расцвета. Уже сейчас те эксперты, которые просмотрели трейлер, отмечают динамичность сюжета и реалистичную графику.

На EA Play 2018 будет также представлен очередной проект из серии Battlefield. По информации инсайдеров, произведение получит название Battlefield: Bad Company 3. Хорошо зная вселенную предыдущих серий, геймеры без труда включатся в новые, но более масштабные действия главных героев, которые останутся прежними. EA Play 2018 пройдёт с 10 по 12 июня в Лос-анджелесском Hollywood Palladium