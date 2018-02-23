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В игре Final Fantasy XV появится популярный персонаж Half-Life

Сегодня, 20:01

Поступила новая информация, что в финальной игре Final Fantasy XV появится один из популярных персонажей из Half-Life. По предварительным данным, Final Fantasy XV должна появиться на прилавках уже через три дня.

Игровая компания порадовала пользователей, добавив в проект одного из культовых игроков из Half-Life. Сейчас известно, что это будет Гордон Фримен.

Игровая версия приложения для персональных компьютеров будет состоять из двух вариантов игры: новое игровое приложение с 4K-разрешением будет весить 155 гигабайт, а игра с обычными HD-текстурами 100 Те геймеры, которые приобретут версию Final Fantasy XV до 1 мая, смогут стать обладателями особенного поощрения от разработчиков игры. Теперь в интерфейсе игры появится защитный наряд, очки и монтировка Гордона Фримена. Использовать всю эту технику можно как в мультиплеерном режиме, так и в сюжетной кампании.


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