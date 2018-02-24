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WWII сделали игру Call Of Duty бесплатной на выходные. Свободное посещение игры геймеры смогут получить лишь к мультиплеерной части.

Данное событие запланировано на 25 февраля. Весь достигнутый уровень традиционно перейдёт в игру после её оплаты. Чтобы задача была упрощена, Activision до 28 февраля урезала цены. Обычная версия стоит на треть дешевле, а "делюксовое" издание продают в четверо дешевле. В последней версии доступны пропуск для сезонных игр, допкарта, запас дивизий и прочие бонусы.

Совсем недавно версия игры для платформы Play Station была оборудована начальным дополнением. Что касается персональных компьютеров, а также Xbox One, то на эти платформы игру выпустят 1 марта. А до выхода вышеуказанного дополнения до 27 февраля у геймеров есть шанс подготовиться.