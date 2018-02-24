Nintendo обвинили в нарушении потребительских законов

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Потребительский совет Норвегии совершил полную проверку популярных игровых платформ и сделал вывод, что из семи платформ только две могут похвастаться отлаженным возвратом купленных игр. Nintendo обвиняют в нарушении потребительского закона.

Согласно данным совета, отлаженный механизм возврата купленной продукции только у сервисов Origin и Steam. На остальных же платформах, таких как Battle.net, Uplay, PlayStation Store и Xbox Store, чтобы вернуть покупку нужно обратиться в техподдержку фирмы или же использовать сложный процесс отказа. Даже этот механизм возврата лояльнее, чем у Nintendo eShop. Японская компания вообще не дает возможности возврата продукции.

Потребительский совет призвал Nintendo компанию поменять свои правила, которая нарушает потребительский закон Европы. Любой покупатель имеет право вернуть продукцию или отказаться от заказа. Исключение может составлять лишь случаи, когда заключение контракта совершилось с предварительного согласия человека.

Что касается пользователей игры, то Совет призвал их воздержаться от предварительного заказа. Если приложение не оправдало желаний, то вернуть его нельзя, как в случае с Nintendo.