В Кембридже разработали игру для создания фальшивых новостей

Сегодня, 05:15

Ученые из Кембриджского университета (Англия) разработали компьютерную игру Bad News, предлагающую пользователям научиться отличать фальшивые новости от настоящих.

В игре британских специалистов пользователям необходимо создать собственный новостной сайт, публикуя на нем фальшивые новости на различную тематику. Согласно задумке разработчиков, необычное виртуальное развлечение выработает у геймеров иммунитет к неправдивой информации, научив их быстро и эффективно находить подлинные новости. Автором идеи создания игры Bad News выступил программист из Кембриджа Сандер ван дер Линден. Собственноручное моделирование схемы создания фальшивых новостей вырабатывает привычку всматривания в детали и понимания различного рода информации, считает автор виртуального развлечения.

Отметим, эксперты неоднократно называли словосочетание «фальшивые новости» выражением года в интернете.