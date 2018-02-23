Канал Discovery выпустил симулятор "Золотой лихорадки"

Сегодня, 03:45

Телеканала Discovery выпустил собственную игру под названием Gold Rush: The Game. В основе сюжета лежит популярный телепроект "Золотая лихорадка".

Разработчики утверждаю, что игра максимально приближённая к настоящим условиям на Аляске, в которых добывают золото. Игрокам придётся изрядно постараться и освоить все тонкости геймплея, чтобы получить самородки. Для этого необходимо использовать специальные технологии и технику. В игре есть несколько определённых локаций, которые транслировались на шоу Discovery. Помимо самой добычи, игрокам предстоит и ознакомиться с нюансами экономики. Геймерам нужно будет правильно планировать бюджет на ту или иную операцию, есть возможность оформлять кредиты. За всей техникой нужно будет также внимательно следить, заправлять её и своевременно ремонтировать.

Игра уже доступна на площадке Steam за 599 рублей.