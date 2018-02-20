Стало известно о выходе обновленной версии Burnout Paradise для PS4 и Xbox

Вчера, 22:48

Недавно в интернет просочилась информация о обновленной версии Burnout Paradise для таких консолей как PS4 и Xbox One. Этот факт, конечно, лишает компанию эффекта неожиданности и приятного сюрприза, однако эмоций и радости из-за этого не меньше.

Большинство любителей видеоигр надеялись увидеть обновление в прошлом месяце, преимущественно в конце, тогда у игры был юбилей — 10 лет. Однако, это случилось сегодня. Выход Burnout Paradise Remastered запланирован на 16 марта на консоли PS4 и Xbox One. Также, немного позже, планируется выход игры на персональные компьютеры. Игра будет способна поддерживать 60 кадров в секунду, а на PS4 Pro и Xbox One X ещё и в 4К-разрешении. Также компьютерные игроки наконец-то смогут опробовать дополнение Big Surf Island, которое ранее было доступно лишь на консолях.