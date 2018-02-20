VistaNews.ru


Новая карта в PUBG появится в первой половине 2018 года

Вчера, 21:51

Разработчики PUBG поделились информацией, что новая карта в игре появится в первой половине 2018 года. Еще в июне прошлого года компания Bluehole рассказала, что третья локация перенесет игроков на остров в Адриатическом море.

Фанаты игры долгое время жалуются на недостаток нового контента, поэтому разработчики пообещали пролить свет на нововведения, которые появятся в PUBG до конца июня.

Команда компании сообщила, что они не могли ввести новые «фичи» в игру из-за мошенников. На данном этапе они смогли найти способ борьбы с недоброжелателями, благодаря которому не нужно ставить ограничения по пингу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.