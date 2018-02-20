Новая карта в PUBG появится в первой половине 2018 года

Вчера, 21:51

Разработчики PUBG поделились информацией, что новая карта в игре появится в первой половине 2018 года. Еще в июне прошлого года компания Bluehole рассказала, что третья локация перенесет игроков на остров в Адриатическом море.

Фанаты игры долгое время жалуются на недостаток нового контента, поэтому разработчики пообещали пролить свет на нововведения, которые появятся в PUBG до конца июня.

Команда компании сообщила, что они не могли ввести новые «фичи» в игру из-за мошенников. На данном этапе они смогли найти способ борьбы с недоброжелателями, благодаря которому не нужно ставить ограничения по пингу.