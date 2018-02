Продолжение игры This Is the Police ожидается до конца 2018 года

Сегодня, 05:45

Вторая часть известной виртуальной игры This Is the Police выйдет до конца 2018 года. В настоящее время сами разработчики сиквела сообщили о предстоящей новинке.

Новая версия компьютерной игры будет актуальна для всех пользователей Switch, Xbox One, PS4, ПК. Точной даты официальной презентации пока не сообщается. В Сети появился анонс гейма. В этот раз игроки смогут снова наслаждаться борьбой с коррупционными структурами полиции одного из городов США.

Из анонса стало ясно, что события в продолжении сиквела станут еще более яркими и захватывающими. Так что можно сказать о том, что геймеры смогут получить массу позитива и удовольствия. Игра имеет остросюжетный характер, так что, по словам разработчиков, расслабиться не удастся полностью.