Разработчики FSLabs специально вписали вирусы в игру Flight Simulator X

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Разработчики компьютерной игры Flight Simulator X из студии FSLabs создали новый метод борьбы с цифровыми пиратами. Программисты вписали в инсталлятор симулятора полетов вирус, ворующий имена и пароли недобросовестных пользователей браузера Chrome.

О своем нововведении программисты компании FSLabs никому не рассказывали, пока пользователи не начали жаловаться на проблемы в игре Flight Simulator X. Один из юзеров, попытавшись установить на РС конкретную модель самолета, был обворован вирусами. Разработчики виртуального симулятора полетов тут же обвинили его в цифровом пиратстве, рассказав технологию действия защиты от нелицензионной установки. В инсталлятор Flight Simulator X программисты FSLabs умышленно вписали вредоносное ПО, ворующее имена и пароли недобросовестных пользователей браузера Chrome.

Нововведение подопечных прокомментировал Эндрю Маббитт, руководящий FSLabs. Программист назвал предложенный им метод борьбы с цифровым пиратством экстремальным. Также специалист спрогнозировал скорый стремительный рост популярности на инсталляторы с вирусами среди производителей игр.