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В сети «гуляет» информация о выходе премиум-издания GTA V для PS4 и Xbox One

Вчера, 22:46

В сети Amazon появилась информация о выходе премиум-издания GTA V для PlayStation 4 и Xbox One.

Достоверность информации неизвестна. Однако если она подтвердится, то премиум-издание увидит свет уже 23 марта. Предполагают, что стоимость игры составит 70 евро. Также есть информация о том, что компания хочет внедрить платежные карты Shark Cards.

Для продукта создали четыре страницы, по две для PlayStation 4 и Xbox One, с возрастными ограничениями.

GTA V впервые увидела свет в 2013 году на PS3 и Xbox 360, а затем переместилась на PC, PS4 и Xbox One. За 5 лет продано около 90 миллионов копий.


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