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Microsoft не будет выступать с запретом мыши и клавиатуры для Xboxe One

Сегодня, 17:45

Компания Microsoft анонсировала, что не будет выступать с запретом использования, посредством адаптеров, мыши и клавиатуры для Xboxe One. В то же время она не намерена поддерживать разработчиков данных устройств официально.

Для того, чтобы обладающие устройством Xboxe One геймеры могли пользоваться клавиатурой и мышкой уже придуманы различные адаптеры. Игроки считают, это даёт им преимущество над соперниками по шутеру.

При онлайн-«стрелялках» прицеливание с помощью одного лишь контроллера является более сложным.

Представители Microsoft уже сообщили, что компания в курсе данной проблемы. Поэтому она не намерена демонстрировать для геймеров введение системных ограничений.

Также, как сообщают специалисты, у производителей онлайн-игр есть возможности для создания отдельных лобби для пользующихся различными устройствами для игры.

Кроме того, такие аксессуары для Xboxe One, как мышка или клавиатура, являются очень полезными для геймеров, возможности движения которых ограничены. Не каждый из них способен оперативно справляться с контроллерами.

Если игра носит соревновательный характер, людям нужно предоставить возможность выбора. Это касается того, какие устройства могут в ней использоваться: те, другие или все вместе.


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