The Surge покажется легкой воскресной прогулкой в сравнении с The Surge 2

Вчера, 23:13

В начале этого месяца состоялся анонс продолжения всемирно известной игры The Surge. Стали известны подробности грядущего боевика The Surge 2.

В новой версии The Surge 2 игроки снова встретят героя Уоррена, но теперь он в игре он не будет востребован как раньше. В The Surge 2 нужно будет самостоятельно создать героя в специальном редакторе.

Кроме того, разработчики потрудились над гейплейной составляющей игры – она будет значительно лучше своей предшественницы. Мир в The Surge 2 теперь станет намного красочнее и грандиознее. Игроки будут свободно перемещаться по огромному городу, состоящему из многочисленных взаимосвязанных локаций.

Герой должен найти и выполнить побочные задания, встречать и разговаривать с местными жителями. Не все будут настроены к герою доброжелательно и с ними нужно сражаться. Враги пополнят свои ряды новыми видами – противник, не имеющий экзоскелета, будет воровать экипировку и доставит много проблем.

Известно, что продолжение легендарного боевика появится в следующем году на PC, PS4 и Xbox One.