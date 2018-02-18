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Режиссёр игры The Last Of Us: Part 2 намекнул на появление в сюжете собаки

Сегодня, 19:03

Режиссёр игры The Last Of Us: Part 2 на своей официальной странице в Twitter намекнул на появление в сюжете собаки. Сделал он это, выложив фотографию с четвероногим другом, который был одет в костюм для захвата движения. Фанаты игры сразу же предположили, что животное станет если не главным персонажем, то минимум важной частью судьбы героя.

Примечательно, что до сих пор не известна и дата выхода The Last Of Us: Part 2. Зато уже широко распространена информация о том, что игра станет эксклюзивом для Sony PlayStation 4. Владельцам ПК ожидать версию для их компьютеров не стоит.

Стоит напомнить, что в компании Naughty Dog в рамках выставки PlayStation Experience в декабре 2017-го рассказали, что The Last Of Us: Part 2 готова уже на 50%-60%. Разработчики собираются показать фанатам игры её демоверсию уже на E3 2018. Последнее является одним из самых крупных мероприятий во всей игровой индустрии, которое будет проходить в период с 12 по 14 июня в Лос-Анджелесе.


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