Automaton создала игру в стиле PUBG сразу для 400 человек

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Специалисты студии Automaton создали игру в стиле PlayerUnknown’s Battlegrounds под названием Mavericks: Proving Grounds. Ее уникальностью является возможность играть сразу 400 геймерам.

Automaton на просторах Сети опубликовал дебютный трейлер Mavericks: Proving Grounds, главной особенностью которой является количество геймеров. В проекте смогут принять участие сразу четыреста пользователей, в то время как у PlayerUnknown’s Battlegrounds играют только сто.

Официальный выход игры запланирован на этот год. Изначально специалисты Automaton презентуют ранний вариант шутера, а полную версию предоставят уже в 2019 году. Разработчики уверенны, что их проект станет популярным и найдет свою аудиторию.