Программист написал новый игровой движок с помощью MS Excel

Вчера, 23:45

Программист-любитель написал игровой движок с помощью таблицы MS Excel. Программа, созданная компьютерщиком, позволяет частично воссоздать популярную трехмерную игру DOOM.

Автор разработки сообщил, что для создания игрового движка ему понадобилось использовать графический редактор Visual Basic for Applications, функционирующий в MS Excel. Приложение обеспечивает использование изначально прописанных макросов и создание графики. Разработчик сумел сделать нужный набор специальных инструкций, используя формулы таблицы MS Excel.

Программное обеспечение для шутеров является очень сложным для программистов, поскольку игры от первого лица должны обеспечивать определенную виртуальную свободу и позволять изменять движения в хаотичной форме без привязки к происходящему. Обеспечивать все это должен специальный набор алгоритмов, который в зависимости от степени сложности игры может быть многочисленным.

Нужно обратить внимание на то, что программист-энтузиаст сумел приспособить свое изобретение к управлению клавиатурой и мышью и изменять уровень освещения в игре DOOM.