Выпуск игры от Remedy планируется в 2019 году

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Согласно недавно обнародованному отчету по выручке финской компании Remedy Entertainment, заработанная сумма компании за 2017 год стала на 4,6% больше и по предварительным подсчетам составила 17,2 миллиона евро. В 2019 году компания планирует выпустить еще одну игру.

Подчеркивается, что самую маленькую долю выручки составила продажа выпущенных игр, а большую часть - финансирование разных издателей. Компания частично сама оплачивает проект под названием Р7, финансирование которого очень дорого обошлось создателям. Прибыль, начиная с прошлого года, уже снизилась с 24% до 11,7%.

Несмотря на это, продолжается работа над игрой, релиз которой планируется на 2019 год под покровительством издательства 505 Games на всех основных платформах. Сейчас известно, что компания Remedy продолжает работать над сетевым шутером от CrossFire 2, одновременно совершенствуя Northlight.

Компания также сообщает еще об одном проекте, работу над которым они начали еще в 2017 году, но пока что не рассказывает что это за проект. Помимо основных новостей, известно, что штат сотрудников увеличился с 135 до 149 человек, вследствие чего в этом же году компания переедет в новый офис. Расширения планируются и в будущем.