Активная аудитория PUBG уменьшилась на полмиллиона

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Недавно директор технического отдела Bloomberg Юджи Накамура сообщил о резком уменьшении количества активных игроков PUBG. Как стало известно, аудитория, проявляющая хорошую активность в игре, снизилась на полмиллиона человек.

В 2017 году PlayerUnknown’s Battlegrounds умудрилась побить рекорд по одновременному онлайну и сдвинуть своего конкурента Dota 2 на второе место. На тот момент PUBG являлась самой популярной многопользовательской онлайн-игрой за всю историю Steam.

Точная причина такого неожиданного падения рейтингов и уменьшения аудитории неизвестна. Однако сам Юджи Накамура связывает эти с события с увеличением количества и игроков, использующих читы. В феврале 2018 года было объявлено о блокировке более 1 миллиона аккаунтов, владельцы которых являлись читерами.

В этот же период времени Playerunknown's Battlegrounds разошлась тиражом в 30 миллионов копий.