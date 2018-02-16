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Активная аудитория PUBG уменьшилась на полмиллиона

Сегодня, 18:12

Недавно директор технического отдела Bloomberg Юджи Накамура сообщил о резком уменьшении количества активных игроков PUBG. Как стало известно, аудитория, проявляющая хорошую активность в игре, снизилась на полмиллиона человек.

В 2017 году PlayerUnknown’s Battlegrounds умудрилась побить рекорд по одновременному онлайну и сдвинуть своего конкурента Dota 2 на второе место. На тот момент PUBG являлась самой популярной многопользовательской онлайн-игрой за всю историю Steam.

Точная причина такого неожиданного падения рейтингов и уменьшения аудитории неизвестна. Однако сам Юджи Накамура связывает эти с события с увеличением количества и игроков, использующих читы. В феврале 2018 года было объявлено о блокировке более 1 миллиона аккаунтов, владельцы которых являлись читерами.

В этот же период времени Playerunknown's Battlegrounds разошлась тиражом в 30 миллионов копий.


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